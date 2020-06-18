Политика
Газета.RuПутин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
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Политика
Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ
Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (как в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), что премьер Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости 03:10
Здоровье
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
В Чувашии скончался бывший глава региона Михаил Игнатьев, ранее он был госпитализирован в больницу с коронавирусом.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В Башкирии возбудили дело в отношении водителя, сбившего двух девочек
В Стерлитамаке стражи порядка возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка, а ее подруга получила травмы.
Московский Комсомолец 01:56
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
РБК 17 июня в 00:54
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы
Обратившись в одно из отделений банка, корреспондент издания выяснил, что с начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными, а ранее объявленный лимит в 50 тыс. руб. бесплатных переводов на них теперь не распространяется.
РБК 02:49
Кино
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
Звезда фильмов "Сумерки", "Ангелы Чарли" и "Под водой" Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" (девичья фамилия главной героини).
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Общество
На Урале полиция не нашла нарушений в якобы захваченном монастыре
Аргументы и Факты 17 июня в 08:24
Происшествия
Адвокат назвал сумму компенсации семье погибшего в ДТП с Ефремовым
Pravda.Ru вчера в 10:34
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:41
Общество
ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО
В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика
Путин призвал продолжать изучать причины начала Второй мировой войны
«Именно поэтому существует необходимость как для нас, так и для всего мира и дальше изучать причины, которые привели к началу Второй мировой войны, и размышлять о тех сложных событиях, трагедиях и победах, а также об ее уроках», — говорится в статье российского лидера, опубликованной в журнале National Interest в четверг, 18 июня.
Известия вчера в 15:10
Здоровье
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню
Число жертв COVID-19 на Южном Урале выросло до 103 человек.
Российская газета вчера в 02:22
Экономика
Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
Городовой 03:01
Авто
Автомеханики указали на ошибки при проверке уровня масла
Автоэксперты рассказали, какие ошибки часто допускают владельцы автомобиля при проверке уровня масла.
МедиаПоток вчера в 10:24
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Стрит-ритейл делает ставку на спальные районы
По словам Юлии Корчагиной, руководителя группы направления стрит-ритейл компании «Магазин магазинов», ограничения, связанные с пандемией, привели к тому, что с торговых улиц стали массово уходить операторы общепита, продавцы модной одежды и ортопедические салоны.
Ведомости 03:09
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
ВВС России поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем, границу России они не нарушали, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 03:12
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 15 случаев коронавируса
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Политика
В Сенат США внесен законопроект о запрете вывода войск из Европы
В Сенат США внесен проект закона о запрете вывода американских войск из Европы, проект представил демократ Роберт Менендес.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Футбол
Протестующие в США столкнулись с вооруженным сопротивлением
С почти десятикратно превосходящей контр-демонстрацией с вооруженными участниками столкнулись активисты «Black Lives Matter» (Жизни черных важны, ЖЧВ) при попытке устроить акцию протеста в поселке Бетел в американском штате Огайо, 17 июня пишет The Daily Mail.
ИА Красная Весна вчера в 23:58
Транспорт
Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Футбол
«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Авто
IIHS призывает автопроизводителей изменить дизайн внедорожников
В связи с растущей популярностью кроссоверов, IIHS призывает мировые бренды сделать дизайн передней части безопаснее.
Letnews.ru 17 июня в 13:50
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 69,52 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,5%, до отметки в 69,52 рубля, курс евро опустился на 0,4%, до 77,98 рубля.
ТАСС 03:02