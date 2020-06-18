У нас бывают и жесткие разговоры.

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 471

Технологии Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными» Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. 169

Политика Путин рассказал о звонках внуков в Кремль На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются». 1,8K

Происшествия Молния убила ребенка на берегу Финского залива В Петродворцовом районе Петербурга во время грозы погиб 7-летний мальчик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 15

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 776

Политика Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. 546

Авто Представлен Nissan X-Trail нового поколения За безопасность Nissan X-Trail нового поколения отвечает опция Vehicle Motion Control, а бортовой "автопилот" ProPILOT Assist стал более функциональным - ему достались новые камеры, а также он может работать "в паре" с навигационной системой. 122

Энергетика Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов Динамика добычи нефти и восстановления спроса на энергоресурсы в мире дает основания рассчитывать на то, что в достаточно близкой перспективе с рынка уйдут избыточные запасы.

Общество Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови. 1

Футбол «Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи» Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.

Политика Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.

Общество Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 1,2K

Политика Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 32

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1