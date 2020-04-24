Политика
Российская газетаПутин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора
"В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно", - оценил Владимир Путин. В значительной степени это заслуга ЦБ, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы, считает он.
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Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние.
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Политика
Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях
По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции
Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Кино
Крис Хемсворт унес Мьельнир и Громсекиру со съемок фильмов Marvel
Актер Крис Хемсворт признался ведущему шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», что хранит в своем австралийском доме Мьельнир и Громсекиру, легендарные оружия Тора, позаимствованные им на съемках.
Киноафиша России 02:37
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Общество
Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19
Врачи предупредили о новых необычных симптомах китайского коронавируса COVID-19, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:15
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
Продление режима самоизоляции на май допустили в Совфеде
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил продление режима общей самоизоляции в России на май.
Live24 06:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы
Российская народная артистка Надежда Бабкина впервые после медикаментозной комы вышла на связь.
Культуромания 07:27
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
В Москве отреагировали на блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
«На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавторами которого стали более 30 государств, включая Россию», — говорится в комментарии российского постпредства.
RT на русском 06:56
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
Происшествия
В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника
Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Футбол
Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова
Агент Дмитрий Селюк потребовал провести расследование - он считает, что ответственность за смерть 22-летнего защитника несет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Газета.Ru 08:31
Политика
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Шоу-бизнес
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире едой
Волга-Медиа 22 апреля в 22:08
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Общество
Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля
Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13