Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора

"В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно", - оценил Владимир Путин. В значительной степени это заслуга ЦБ, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы, считает он.
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Владимир Путин
Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние.
— Владимир ПутинТАСС 08:14

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Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора

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