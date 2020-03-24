Коронавирус
УтроNewsПутин оценил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws. Российский лидер высоко оценил качество ухода, поблагодарив главврача Дениса Проценко за хорошую организацию работы.
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Здоровье
Названы продукты, которыми нужно запастись в карантин. И это не гречка
Нужно выбирать полезные и вкусные продукты, например, пригодятся бобовые.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Здоровье
Крайние меры: что запрещено в Абхазии из-за коронавируса
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
В брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны
Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Футбол
В РФС проверили на расизм пост Дзюбы в Instagram
Пост форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в инстаграм, где игроки петербургского клуба сравнивались с обезьянами, проверен на расизм.
Политика
Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта
Политики Украины 23 марта как-то очень слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Происшествия
Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка
Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Музыка
В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе
Жители Новокузнецка представили пародию на клип Uno популярной российской группы Little Big с советами по профилактике коронавируса.
Армия и оружие
Чехия временно отозвала военнослужащих из Ирака
"Чешские военнослужащие были временно отозваны из Ирака в связи со значительным сокращением операционных задач, существующими [в Ираке] угрозами для их безопасности и пандемией коронавируса", - приводит ее слова Чешское радио.
Футбол
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать
Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».