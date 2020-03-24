Коронавирус

УтроNewsУтроNewsПутин оценил больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws. Российский лидер высоко оценил качество ухода, поблагодарив главврача Дениса Проценко за хорошую организацию работы.
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Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке

RT на русском12:49

Путин заявил, что больница в Коммунарке работает как часы

Интерфакс09:38

Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

ТАСС11:46

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ09:44

Путин оценил работу врачей больницы для пациентов с коронавирусом

Lenta.ru09:42

Такого Путина вы еще не видели: президент примерил костюм от коронавируса

НГС09:55

Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке

РИА Новости09:33
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Названы продукты, которыми нужно запастись в карантин. И это не гречка

Нужно выбирать полезные и вкусные продукты, например, пригодятся бобовые.
SevastopolMedia.ru 04:10
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
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В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
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Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.
Дождь 15:47
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Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Здоровье

Крайние меры: что запрещено в Абхазии из-за коронавируса

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Sputnik Абхазия 12:46
Происшествия

Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
News.ru вчера в 07:15
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

В брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны

Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
БрянскToday 12:53
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

РИА Новости 10:21
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт 12:25
Футбол

В РФС проверили на расизм пост Дзюбы в Instagram

Пост форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в инстаграм, где игроки петербургского клуба сравнивались с обезьянами, проверен на расизм.
МонаВиста 11:33
Политика

Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта

Политики Украины 23 марта как-то очень слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Украина.ру 05:30
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Фанаты обвинили Джигана в нарушении карантина после поездки в США

iReactor 08:07
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 02:28
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Происшествия

Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru вчера в 23:53
Музыка

В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе

Жители Новокузнецка представили пародию на клип Uno популярной российской группы Little Big с советами по профилактике коронавируса.
iReactor 04:52
Армия и оружие

Чехия временно отозвала военнослужащих из Ирака

"Чешские военнослужащие были временно отозваны из Ирака в связи со значительным сокращением операционных задач, существующими [в Ираке] угрозами для их безопасности и пандемией коронавируса", - приводит ее слова Чешское радио.
ТАСС 17:24
Футбол

Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Советский спорт 05:27
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
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