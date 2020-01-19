Политика
ТАССDPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники. Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера Германии с частью своей делегации.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции
Саррадж и Хафтар присутствуют на мероприятии, которое проходит в Берлине 19 января.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Спорт
Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Происшествия
В Киеве проходит акция антифашистов
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду Асано
Агент Нобуаки Танабе, представляющий интересы нападающего сербского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что японским футболистом интересуется московский «Локомотив».
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине Итоговый документ, принятый участниками Международной конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Происшествия
В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой
В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Единоборства
Вердум вызвал на бой Олейника. Российский боец не против
Олейник победил американца Мориса Грина на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Российский боец выиграл болевым приемом во втором раунде.