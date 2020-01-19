Политика

ТАССТАССDPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники. Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера Германии с частью своей делегации.
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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Источник: конференция по Ливии в Берлине завершена

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