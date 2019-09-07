Политика
Московский КомсомолецПутин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
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Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Киберспорт
«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте
«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом
В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
Anonsens 08:58
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место на Востоке
«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
Sportbox.RU 09:01
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией
Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика
Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55
Политика
Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году
RT на русском 09:55
Музыка
Как Глория Гейнор стала исполнительницей главного диско-хита
Звезда диско 1970-х, исполнительница международного хита "I will survive" Глория Гейнор не планировала становиться певицей, хотя втайне мечтала о сцене - у нее дома всегда звучали музыкальные пластинки, отец играл на гитаре и пел в группе, а братья сформировали госпел-квартет.
Газета.Ru 09:18
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Космос
Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи
Телеканал 360° вчера в 21:10
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Гаджеты
Водоблок СЖО Aorus Liquid Cooler 240 оснащён LCD-дисплеем
3DNews вчера в 04:33