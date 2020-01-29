Политика
RT на русскомПутин помиловал израильтянку Иссахар
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве. Указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 12:03
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Нетаньяху и мать Наамы Иссахар поблагодарили Путина за помилование израильтянки
Экономика сегодня14:16
Осужденная израильтянка Иссахар подала президенту РФ ходатайство о помиловании
РИАМО26 января в 09:27
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