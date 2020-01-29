Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве. Указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Биатлон На ЧМ по биатлону российские юниорки завоевали серебро в эстафете На чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии российские юниорки заняла второе место в женской эстафетной гонке 4х6 км. Сборная России в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко, пробежав 1 штрафной круг и использовав 7 дополнительных патронов уступила на финише лидерам эстафеты, француженкам 15,4 секунды.

Происшествия В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.

Шоу-бизнес Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.

Политика Мишустин назначил Приходько помощником премьер-министра Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Приходько на должность помощника председателя правительства.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.