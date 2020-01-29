Политика
ИнтерфаксПутин помиловал израильтянку Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм наркотиков.
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Гаджеты
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Политика
КПРФ подготовила свои поправки к Конституции
Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Космос
Японцами зафиксирован мощный взрыв сверхмассивной протозвезды G358-MM1
Футбол
Агент Соболева подтвердил переход футболиста в «Спартак»
Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Футбол
Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.
Общество
ВОЗ заявила о распространении коронавируса еще в трех странах
Признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV от человека к человеку зафиксированы в трех странах.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Общество
В Китае из-за коронавируса россиянин оказался заперт в пустом отеле
Россиянин Александр сообщил, что из-за обострения ситуации с коронавирусом оказался заперт в одном из отелей китайского города Сиань провинции Шэньси.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%
В российских банках стало больше клиентов – долларовых миллионеров.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в программу Берлинале
Одна из частей фильма "Дау" Ильи Хржановского под подзаголовком "Наташа" вошла конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Здоровье
Врач рассказал, спасут ли медицинские маски от коронавируса
Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками.
Шоу-бизнес
Вечно молодой Дмитрий Маликов отмечает 50-летие
29 января Дмитрий Маликов празднует юбилей. В честь этого музыкант поделился с фолловерами интересным снимком в Инстаграме.