с чего всё началось

Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кремля. UPD 2. Нааму Иссахар освободили из подмосковной колонии, сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

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