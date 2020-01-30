Политика
Телеканал RTVIПутин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кремля. UPD 2. Нааму Иссахар освободили из подмосковной колонии, сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ вчера в 12:03
с чего всё началось
“Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, – говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.Общественная служба новостейвчера в 12:02
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