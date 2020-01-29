Политика
РИА НовостиПутин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Указ вступает в силу со дня подписания. Как позднее сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава правительства благодарит "своего друга президента Путина" за помилование Иссахар. Ранее Иссахар попросила президента России о помиловании.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 12:03
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