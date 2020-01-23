Политика

ВедомостиВедомостиПутин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании 26 января.
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Биньямин Нетаньяху
Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 12:03

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