Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании 26 января.

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