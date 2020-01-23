Политика

ВедомостиВедомостиПутин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании 26 января.
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Биньямин Нетаньяху
Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 12:03

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Адвокат: Иссахар улетит в Израиль самолётом Нетаньяху

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Помилованная Путиным израильтянка вышла из колонии

Lenta.ru15:57

СМИ: Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Росбалт14:29

Адвокат сообщил о намерении премьера Израиля забрать Иссахар из России

РБК20:11

Самые известные случаи помилования Владимиром Путиным осужденных

Коммерсантъ13:50

СМИ: мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие

ТАСС15:45
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На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
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Политика

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В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Военное обозрение 22:28
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Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

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Pravda.Ru 09:26
Экономика

В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
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В провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли еще 37 человек. Таким образом, число жертв вируса достигло 162.
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Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Автор «Настоящего детектива» создаст новый сериал с Мэттью МакКонахи

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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

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По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
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Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
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Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
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