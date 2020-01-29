Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое предположение высказал в беседе с журналистами адвокат израильтянки.

Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

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