Политика
Деловое.ТВПутин помиловал террориста Сенцова
Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, также к обмену были согласованы 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ. Так Украины получит 35 граждан, среди которых также находится террорист Олег Сенцов, который готовил теракт в Крыму. Украина передала России 12 граждан.
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Политика
Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел в российскую столицу из Киева.
Политика Сегодня 05:16
Футбол
Вице-президент «Слована» оштрафован за нацистское приветствие
Суд в Словакии оштрафовал вице-президента братиславского футбольного клуба "Слован" Ивана Кмотрика на 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча, сообщает АП.
РИА Новости 05:48
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Футбол
В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени
Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Общество
В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина
Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.
ТАСС 03:31
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена».
КП - Волгоград вчера в 08:35
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Авто
Назвали дату начала производства нового Porsche Taycan
Собирать электромобиль Taycan будут на новом заводе компании Porsche, который находится в Цуффенхаузене.
Тарантас Ньюс 02:09
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года
В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.
Sports.ru 05:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия
Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива
Австралийский турист, журналист Питер Лейлор (Peter Lalor) заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов (около 68 тысяч долларов) за стакан пива в баре отеля Malmaison в Манчестере (Великобритания).
Lenta.ru вчера в 02:15
Авто
Как в осеннее ненастье всегда держать стекла машины чистыми
АвтоВзгляд вчера в 05:51
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Общество
Учёные не нашли опасности в бактериях на подошве
Исследователи американского Университета Куиннипэк в штате Коннектикут изучили бактерии на подошвах обуви с улицы.
News.ru 05:55