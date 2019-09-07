Политика
Московский КомсомолецПутин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
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Столицу Канады заполонили пьяные еноты
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С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
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Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
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Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
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Кавказский узел 06:53
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
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Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру 08:15
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Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
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На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики
В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
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Опубликован список освобожденных Украиной заключенных
Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.
Ruposters.ru 06:57
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой
Пожар на складе с боеприпасами начался вечером 5 августа. Тогда в результате взрывов пострадали 13 человек, один погиб.
НДН.инфо 04:39
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Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
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Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Встреча проходила в Майами на стадионе «Хард Рок» и завершилась результативной мировой со счетом 2:2. Сборная Бразилии открыла счет в матче на 19-й минуте.
Vprognoze.ru 02:51
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
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США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
РИА Новости 07:53
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
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Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
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Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19