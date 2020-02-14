Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин помиловал троих россиян

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