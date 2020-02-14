Общество
РИА НовостиПутин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
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Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
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Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
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Общество
Россиян хотят обязать менять паспорт после 60 лет
Логичным представляется возрастной диапазон 60–65 лет, что будет соответствовать временным границам выхода гражданина на пенсию, — говорится в обращении.
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли жилые дома, школу и шахту в Донецке
Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли школу и шахту на окраине Донецка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
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Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
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Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
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«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.