Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПутин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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