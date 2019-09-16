Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Культура
Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
ТК Звезда 14 сентября в 02:42
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Политика
В атаке на НПЗ Саудовской Аравии арабская коалиция обвинила Иран
Арабская коалиция, которая воюет в Йемене во главе с Саудовской Аравией, обвинила иранскую сторону в атаке на нефтеперерабатывающие заводы королевства.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Футбол
Коутинью рассказал, кто помог ему с адаптацией в «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью заявил, что адаптироваться в немецком клубе ему помог одноклубник Тиагу Алькантара.
Спорт-Экспресс 08:30
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Киберспорт
Сиквелы, симулятор ходьбы и полностью открытый мир: Кодзима о Death Stranding
Именно поэтому в Death Stranding не будет «пальцев вниз»: геймдизайнер хочет избежать негатива.
Игромания.ру 12:19
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Политика
Более 49 тыс. работников General Motors в США начали забастовку
Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник начали забастовку.
ТАСС 01:26
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18