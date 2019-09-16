Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПутин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Путин помиловал трех осужденных

РИА Новостивчера в 12:00

Президент отпустил женщин и старика

Коммерсантъвчера в 10:10

Путин помиловал трех осужденных

РБКвчера в 10:31

Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления

ТАССвчера в 10:14

Мягкое решение

Российская газетавчера в 16:35

Путин помиловал трех осужденных

Lenta.ruвчера в 10:23

Путин сократил срок осуждённой за наркотики многодетной матери

RT на русскомвчера в 10:40
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Экономика

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском вчера в 11:16
Музыка

На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону

Дни.ру вчера в 07:27
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Культура

Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»

Невские Новости вчера в 09:06
Происшествия

Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

RT на русском вчера в 17:47
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика

В Израиле проходят повторные парламентские выборы

В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет.
Коммерсантъ 00:33
Энергетика

Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии

Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти.
Lenta.ru вчера в 13:57
Футбол

Спаллетти может возглавить «Монако»

Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.
Чемпионат вчера в 15:23
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM вчера в 00:33
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика

В Петербург прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян

Piter.tv вчера в 11:59
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Газета.Ru вчера в 04:39
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Известия вчера в 21:52
Футбол

Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Политика

Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма

Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Происшествия

Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян

Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com вчера в 08:21
Происшествия

Суд рассмотрит дело об убийстве школьницы на автостоянке в Чите

Забайкальская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки.
Байкал24 вчера в 22:36
Политика

Путин процитировал Коран, говоря о ситуации на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин процитировал Коран, говоря о ситуации с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.
Life.ru вчера в 14:10
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия

Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Авто

Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style

Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 14:09
Происшествия

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02
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