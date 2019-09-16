Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском вчера в 11:16
Музыка
На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону
Дни.ру вчера в 07:27
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Культура
Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»
Невские Новости вчера в 09:06
Происшествия
Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова
RT на русском вчера в 17:47
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
В Израиле проходят повторные парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет.
Коммерсантъ 00:33
Энергетика
Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии
Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти.
Lenta.ru вчера в 13:57
Футбол
Спаллетти может возглавить «Монако»
Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.
Чемпионат вчера в 15:23
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM вчера в 00:33
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика
В Петербург прибыл премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян
Piter.tv вчера в 11:59
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Газета.Ru вчера в 04:39
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Происшествия
Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян
Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com вчера в 08:21
Происшествия
Суд рассмотрит дело об убийстве школьницы на автостоянке в Чите
Забайкальская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки.
Байкал24 вчера в 22:36
Политика
Путин процитировал Коран, говоря о ситуации на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин процитировал Коран, говоря о ситуации с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.
Life.ru вчера в 14:10
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Авто
Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style
Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 14:09
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02