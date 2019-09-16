Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПутин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Путин помиловал трех осужденных

РИА Новости12:00

Президент отпустил женщин и старика

Коммерсантъ10:10

Путин помиловал трех осужденных

РБК10:31

Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления

ТАСС10:14

Мягкое решение

Российская газета16:35

Путин помиловал трех осужденных

Lenta.ru10:23

Путин сократил срок осуждённой за наркотики многодетной матери

RT на русском10:40
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Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya.
Национальная служба новостей 12:21
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Здоровье

5 признаков того, что кишечник перестал быть здоровым

Кишечник теряет здоровые функции, когда в нем нарушается бактериальный баланс – патогенная флора начинает преобладать над полезными микробами.
MedikForum.ru 21:00
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье

Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе: Мама старается не лезть в тренировочный процесс

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду в юниорской возрастной категории, рассказали, участвует ли Этери Тутберидзе в тренировочном процессе.
Нева Спорт 12:58
Политика

СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Теннис

Румынский телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной

Телеведущий Раду Банчу сравнил теннисистку Серену Уильямс с обезьяной на национальном телевидении Румынии.
VSE42.RU 21:58
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Политика

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россиянам предложили предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме.
РИА Новости 19:20
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru 09:04
Здоровье

Названы продукты, которые наша печень очень любит

Московский Комсомолец 16:04
Политика

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Происшествия

В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Газета.Ru 08:22
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Здоровье

Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу

Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.
Волгоградская правда вчера в 05:45
Общество

«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России

Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Футбол

«Не уступит Киркорову». Зинченко назвал самого стильного футболиста «Манчестер Сити»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью, в котором назвал аргентинского защитника Николаса Отаменди самым стильным игроком команды.
Sport24.ru 17:36
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Отмечается, что тайная пещера была и еще укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия 23:26
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес

Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске

Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Футбол

ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа

Советский спорт 12:04
Энергетика

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru 17:12
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru 22:34
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
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