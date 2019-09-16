Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Шоу-бизнес
Онколог отверг версию, что здоровью Заворотнюк навредило омоложение стволовыми клетками
Радио Комсомольская правда 09:49
Политика
Захарова оценила заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Yahoo News о том, что российская разведка якобы получила доступ к большому количеству данных ФБР.
Известия 15:59
Кино
Умер старейший актер театра «Ленком» Юрий Колычев
РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра "Ленком" Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.
РИАМО 06:11
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском 17:15
Кино
Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Хоккей
Овечкин предложил изменить хоккейные правила
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество
Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе
Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:01
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM 04:44
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Политика
Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу
Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 08:34
Наука
ИИ Google диагностирует 26 кожных заболеваний не хуже дерматолога
Точность системы составила 71-93%, что сопоставимо с работой дерматологов и существенно выше, чем у врачей общей практики и медсестер.
Хайтек+ 08:35
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Шоу-бизнес
Шепелев призвал родных Заворотнюк рассказать правду о ее состоянии
Вдовец Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что родным актрисы Анастасии Заворотнюк стоит рассказать правду о ее состоянии.
Вечерняя Москва 13:40
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
Культуромания 01:42
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47