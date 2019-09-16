Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
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Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
РБК 15:47
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
В ЛНР опровергли данные об аресте главы МВД Корнета
В ЛНР опровергли информацию об аресте главы МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета, об этом сообщает «Газета ру» ссылаясь на издание «Политика сегодня».
Военное дело 10:48
Шоу-бизнес
Эрика Герцег без трусиков украсила обложку журнала Maxim
31-летняя солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег украсила обложку октябрьского номера мужского издания Maxim.
Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
Политика
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Россию
Премьер-министр Государственного совета КНР Ли Кэцян прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным официальным визитом в Россию.
Труд 10:31
Космос
До четырех космических спутников в год начнут производить в Щелкове
Роскосмос построит комплекс сборочного производства космических аппаратов в Щелкове Московской области.
Телеканал 360° 11:31
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия 08:18
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Футбол
Радимов дал прогноз на матч «Лиона» и «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
RT на русском 11:46
Игры
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CyberSport.ru вчера в 11:05
Политика
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
РИА Новости 08:38
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Здоровье
Попили крови. В России люди гибнут от укусов комаров
Экзотическая болезнь – лихорадка Западного Нила – атакует россиян и европейцев, есть погибшие. Вирус передается от укуса комара.
Аргументы и Факты вчера в 17:07
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Кино
Скончался народный артист Юрий Колычев
В своей квартире умер народный артист РСФСР Юрий Колычев, ему было 90 лет, об этом сообщает РЕН-ТВ.
Мойка78 05:32
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19