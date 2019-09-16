Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Решения приняты, исходя из принципа гуманности, говорится в документе.
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с чего всё началось
Еще одним помилованным оказался 81-летний Алексей Давыдов, который Ряжским райсудом Рязанской области был приговорен к трем годам колонии за то, что в ходе ссоры нанес человеку ножевые ранения (ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Коммерсантъ10:10
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Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
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Единоборства
Конор Макгрегор снова интригует: «Дублин, 14 декабря»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор снова заинтриговал возвращением на октагон.
Южный Федеральный 07:05
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
RT на русском 07:17
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
Lenta.ru 10:14
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Политика
Путин и Рухани начали переговоры в Анкаре
Вести.Ru 10:09
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Армия и оружие
Каратели обстреляли поселок шахты Абакумова в ДНР
Украинские боевики открыли огонь по поселку шахты Абакумова с применением зажигательных боеприпасов.
Новостной фронт 09:07
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
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Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
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Экономика
ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей
Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Наука
Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
Индикатор 10:44
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02