с чего всё началось

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Решения приняты, исходя из принципа гуманности, говорится в документе.

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Политика Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

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Происшествия Три автобуса столкнулись на западе Москвы Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

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Шоу-бизнес Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.

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