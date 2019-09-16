Происшествия
Lenta.ruПутин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку
В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Энергетика
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка.
МонаВиста 04:51
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе
Российский турист, который в Турции получил травмы во время полета на парашюте, умер в больнице.
Вести.Ru 11:52
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Политика
На заводах General Motors в США проходит массовая забастовка
В понедельник, 16 сентября, порядка 50 тысяч работников заводов General Motors вышли на забастовку, сообщает Associated Press.
vtomske.ru 07:09
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Происшествия
В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами
Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 13:49
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем
Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews 10:41
Кино
Вышел первый кадр заключительного сезона «Сверхъестественного»
Культуромания 14 сентября в 02:41
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb 20:07
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Космос
Миллиардер из России, создатель Асгардии, планирует построить космический «Сад богов»
В 2017 году группа отправила спутник "Асгардия-1" на низкую околоземную орбиту и объявила о суверенитете над занимаемым им пространством.
Южный Федеральный вчера в 03:54
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем «Facebook» прокомментировала слова покидающего пост посла США в Сербии Кайла Скотта.
Военное дело вчера в 11:14
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
РИА Новости 09:04
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50