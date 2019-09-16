Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.

Энергетика Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Происшествия В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе Российский турист, который в Турции получил травмы во время полета на парашюте, умер в больнице.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Общество В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.

Политика Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.

Политика На заводах General Motors в США проходит массовая забастовка В понедельник, 16 сентября, порядка 50 тысяч работников заводов General Motors вышли на забастовку, сообщает Associated Press.

Политика Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.

Происшествия В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Шоу-бизнес Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.

Здоровье Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.

Энергетика АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".

Политика Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Политика Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже» Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Миллиардер из России, создатель Асгардии, планирует построить космический «Сад богов» В 2017 году группа отправила спутник "Асгардия-1" на низкую околоземную орбиту и объявила о суверенитете над занимаемым им пространством.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Политика Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем «Facebook» прокомментировала слова покидающего пост посла США в Сербии Кайла Скотта.

Политика Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Политика Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.