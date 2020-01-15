Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность зампредседателя Совбеза
Российский лидер Владимир Путин рассказал о намерении создать новую должность зампредседателя Совета безопасности.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина
У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин
Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Кино
В сети появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»
Коллин Треворроу не стал режиссером девятого эпизода из-за творческих разногласий.
Политика
В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Кино
Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг
Ещё в декабре Хиссрих подтвердила, что не собирается адаптировать сюжет игр в сериале, поскольку они сами частично стали адаптацией — ряд историй того же первого «Ведьмака» цитирует книги.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей
Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
Футбол
Азар: тренировки у итальянских тренеров приносят меньше удовольствия
На занятиях у итальянских тренеров получаешь меньше удовольствия, потому что приходится выполнять монотонную работу и не отвлекаться.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Политика
Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Общество
Белоруссия урезала прокачку российской нефти
Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Хоккей
Евгений Малкин забросил сразу две шайбы в матче НХЛ
Один из самых выдающихся хоккеистов из Челябинской области Евгений Малкин снова отличился за океаном.