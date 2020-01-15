Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Политика
Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства
Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны.
Политика
Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
Политика
Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Политика
Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном
Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Интернет
Автор PC Gamer высказал мнение по поводу обновлённого Microsoft Edge
Microsoft вывела из этапа тестирования новую версию своего браузера Edge. Об этом 15 января сообщил портал PC Gamer.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Футбол
«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Кино
Клим Шипенко раскрыл секрет кассового успеха фильма «Холоп»
Спорт
Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением
В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.
Общество
Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки
Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Футбол
Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Гаджеты
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Российская компания Mobile Inform Group представила премиальный смартфон MIG S6 с защитой по цене iPhone.
Хоккей
Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным
Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Авто
У Renault Duster появилась битопливная версия
Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.