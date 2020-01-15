Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Политика Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.

Политика Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Спорт Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Политика Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.

Авто У Renault Duster появилась битопливная версия Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G.