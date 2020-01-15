Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Политика Путин выбрал нового премьер-министра Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политика Автор Конституции России прокомментировал план Путина по ее изменению Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал план президента Владимира Путина по изменению основного закона страны.

Политика Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing Появилось новое видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей, предположительно, попадание двух ракет в пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" ранним утром 8 января в непосредственной близости от аэропорта Тегерана.

Политика США и Китай подписали первую часть торгового соглашения Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.

Общество Послание Путина покажут на больших городских экранах Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.

Политика В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».