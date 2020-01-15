Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

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Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ru04:50
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Путин выбрал нового премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал план президента Владимира Путина по изменению основного закона страны.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

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Появилось новое видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей, предположительно, попадание двух ракет в пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" ранним утром 8 января в непосредственной близости от аэропорта Тегерана.
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Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

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Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
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Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
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Общество

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В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
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Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

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Организаторы «Дакара» прервали 10-й этап из-за плохих погодных условий

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Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Политика

Владимир Путин утвердил новый порядок назначения Правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил наделить Государственную Думу новыми полномочиями.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Взгляд.ру 13:17
Хоккей

Евгений Малкин забросил сразу две шайбы в матче НХЛ

Один из самых выдающихся хоккеистов из Челябинской области Евгений Малкин снова отличился за океаном.
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Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
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«Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»

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«Спартак» провел тестирование на выносливость. Лучшая форма — у Ещенко

Футболисты «Спартака» на второй день тренировочных сборах в ОАЭ провели тестирование на выносливость в тренажерном зале.
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«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар

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Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет

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