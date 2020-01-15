Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Политика
Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни
Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
Автор Конституции России прокомментировал план Путина по ее изменению
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал план президента Владимира Путина по изменению основного закона страны.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing
Появилось новое видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей, предположительно, попадание двух ракет в пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" ранним утром 8 января в непосредственной близости от аэропорта Тегерана.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат
Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Политика
Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Политика
Владимир Путин утвердил новый порядок назначения Правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин предложил наделить Государственную Думу новыми полномочиями.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским
Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Хоккей
Евгений Малкин забросил сразу две шайбы в матче НХЛ
Один из самых выдающихся хоккеистов из Челябинской области Евгений Малкин снова отличился за океаном.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Футбол
«Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Футбол
«Спартак» провел тестирование на выносливость. Лучшая форма — у Ещенко
Футболисты «Спартака» на второй день тренировочных сборах в ОАЭ провели тестирование на выносливость в тренажерном зале.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Общество
В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше 1 млрд рублей
9 января в компании «Столото» сообщили, что выигравшей 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото» оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.