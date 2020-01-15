Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Общество
Путин предложил выдавать маткапитал уже за первого ребенка
Предложит Владимир Путин поддержать семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, доходы у которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Новым премьер-министром России может стать глава ФНС Мишустин
Сообщается, что президент России Владимир Путин принял решение выдвинуть кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Кино
Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Армия и оружие
Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе
Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Технологии
2019 год оказался вторым самым жарким в истории
Согласно последним исследованиям, 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю планеты. Предыдущим самым жарким был 2016 год.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Происшествия
В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам
Мурманские следователи задержали врача-хирурга больницы Ковдора, который подозревается в том, что поручил операцию по ампутации ноги студентам медицинского вуза, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Маргарита Симоньян предсказала назначение Мишустина на пост премьера
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оплачивает возлюбленному отпуск
В комментариях под фото и видео Бузовой разгорелись споры об отношениях в паре.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
Путин отправил в отставку правительство Медведева
Президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Здоровье
В Китае оценили возможность распространения нового типа пневмонии
По состоянию на 11 января 2020 года китайские врачи констатировали 41 случай заболевания новым коронавирусом, один человек умер, несколько сотен человек, включая врачей, взяты под наблюдение, так как они контактировали с больными.
Политика
В Думе назвали возможных кандидатов на пост премьера
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьера видит Антона Силуанова, который был первым вице-премьером.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.