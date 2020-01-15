Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Прирост инвестиций в России ежегодно должен быть не менее 5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
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