Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Политика
Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом
«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде
Спорт
Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением
В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд на Лобном месте
Илья Яббаров потерял терпение и ударил свою возлюбленную Анастасию Голд на Лобном месте. Ведущая Ольга Бузова осудила поведение участника.
Политика
В США отреагировали на послание Путина
Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Политика
Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Гаджеты
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Российская компания Mobile Inform Group представила премиальный смартфон MIG S6 с защитой по цене iPhone.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Технологии
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Театры
«Русские сезоны» открываются во Франции
16 января в Париже состоится торжественное открытие фестиваля "Русские сезоны-2020".
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Футбол
Черчесов согласовал новый контракт с РФС
Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.
Общество
Укрепить первичное звено здравоохранения призвал президент РФ
Фото с официального сайта президента РФ – О состоянии здравоохранение люди судят не по цифрам, – отметил президент.
Общество
Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год
В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Здоровье
Главврач Областной клинической больницы покинул свой пост
"Сегодня Висков отработал последний рабочий день и попрощался с коллективом", — сказал собеседник "Клопс".В региональном минздраве информацию об отставке главврача не подтвердили и не опровергли.
Футбол
Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году
Армия и оружие
Сирия новости 15 января 12.30: Израиль атаковал авиабазу Т-4, террористы ИГИЛ атаковали сирийские силы в Дейр-эз-Зоре
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество