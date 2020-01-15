Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
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В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
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Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
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На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
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АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
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В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
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16 января в Париже состоится торжественное открытие фестиваля "Русские сезоны-2020".
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Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
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Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
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Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.
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Укрепить первичное звено здравоохранения призвал президент РФ

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Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год

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Главврач Областной клинической больницы покинул свой пост

"Сегодня Висков отработал последний рабочий день и попрощался с коллективом", — сказал собеседник "Клопс".В региональном минздраве информацию об отставке главврача не подтвердили и не опровергли.
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Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
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