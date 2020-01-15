Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Политика Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом «Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Спорт Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.

Политика Премьером станет бывший бизнесмен Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.

Политика В США отреагировали на послание Путина Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Технологии АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Футбол Черчесов согласовал новый контракт с РФС Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.

Общество Укрепить первичное звено здравоохранения призвал президент РФ Фото с официального сайта президента РФ – О состоянии здравоохранение люди судят не по цифрам, – отметил президент.

Здоровье Главврач Областной клинической больницы покинул свой пост "Сегодня Висков отработал последний рабочий день и попрощался с коллективом", — сказал собеседник "Клопс".В региональном минздраве информацию об отставке главврача не подтвердили и не опровергли.