Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Энергетика Цены на бензин в России вновь начали расти С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Гаджеты Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700 Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.

Футбол Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов» Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.

Здоровье В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Панина прокомментировала возможные сценарии трансфера власти после 2024 года Послание президента приоткрывает завесу над возможными конфигурациями трансфера власти 2024 года, написала в своем Telegram-канале член Комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.