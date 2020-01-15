Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

РБК11:53

Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Московский Комсомолец04:56

Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Российская газета05:06

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Lenta.ru04:56

Экономист рассказал, как правительству РФ реализовать задачу Путина

REGNUM06:13

Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

ФАН04:53

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ru04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

RT на русском 09:26
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:11
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Коммерсантъ 05:01
Биатлон

Кристина Резцова: «Не знаю, где можно было столько проиграть»

Матч ТВ 10:18
Киберспорт

PUBG Corporation анонсировала шестой сезон и представила карту Karakin

CyberSport.ru 06:11
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Энергетика

Цены на бензин в России вновь начали расти

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
News.ru вчера в 08:32
Культура

Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

Piter.tv вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 вчера в 13:43
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 13 января в 10:21
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Футбол

Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов»

Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
ФК Ростов 09:34
Здоровье

В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 сертифицирован в России

День подробностей о смартфоне Xiaomi Mi 10 продолжается.
iXBT.com 10:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Политика

The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
ИноСМИ 09:28
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 08:48
Политика

Панина прокомментировала возможные сценарии трансфера власти после 2024 года

Послание президента приоткрывает завесу над возможными конфигурациями трансфера власти 2024 года, написала в своем Telegram-канале член Комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина.
Дума ТВ 10:47
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Газета.Ru 08:39
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru 05:06
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Политика

В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани

Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости офис прокурора МУС в среду.
РИА Новости 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное