Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Борис Титов: «Нам, как бизнесу, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась более активно»
Комсомольская правдавчера в 11:30
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В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда.
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Microsoft прекратила поддерживать Windows 7
О системе: Операционную систему Windows 7 презентовали 22 октября 2009 года.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Политика
Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Хоккей
«Монреаль» проиграл «Чикаго», несмотря на голевую передачу Ковальчука
Политика
Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Музыка
Британский продюсер заявил, что новых Beatles не будет
Успех ливерпульской «четверки» Beatles никто из нынешних музыкантов повторить не сможет, считает директор пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс, 16 января сообщает РИА Новости.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Происшествия
Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы
Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Происшествия
В Петербурге сотрудники банка прогнали грабителей в розовых масках
По предварительной информации, четыре злоумышленника в розовых масках и с предметами, похожими на автоматическое огнестрельное оружие, в руках совершили попытку хищения денег.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Экономика
Неурожай ржи в России не повлияет на цену черного хлеба в Омске
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Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева
Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Авто
Обновленная LADA 4x4 появилась на рынке: известны цены и комплектации
Стартовали продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Пресс-служба «АвтоВАЗА» рассказала о стоимости и новом оснащении автомобиля.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.