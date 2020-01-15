Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

РБКвчера в 11:53

Борис Титов: «Нам, как бизнесу, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась более активно»

Комсомольская правдавчера в 11:30

Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Российская газетавчера в 05:06

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Lenta.ruвчера в 04:56

Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Московский Комсомолецвчера в 04:56

Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

ФАНвчера в 04:53

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ruвчера в 04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда.
Вести.Ru вчера в 23:01
Технологии

Microsoft прекратила поддерживать Windows 7

О системе: Операционную систему Windows 7 презентовали 22 октября 2009 года.
Snob.ru 14 января в 02:13
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 11:28
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Чикаго», несмотря на голевую передачу Ковальчука

Спорт-Экспресс вчера в 22:19
Политика

Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны

Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:08
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 14 января в 07:46
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia вчера в 14:20
Музыка

Британский продюсер заявил, что новых Beatles не будет

Успех ливерпульской «четверки» Beatles никто из нынешних музыкантов повторить не сможет, считает директор пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс, 16 января сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:38
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 04:52
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:15
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Lenta.ru вчера в 22:03
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы

Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
РЕН ТВ вчера в 22:31
Происшествия

В Петербурге сотрудники банка прогнали грабителей в розовых масках

По предварительной информации, четыре злоумышленника в розовых масках и с предметами, похожими на автоматическое огнестрельное оружие, в руках совершили попытку хищения денег.
REGNUM вчера в 14:11
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 14 января в 00:05
Экономика

Неурожай ржи в России не повлияет на цену черного хлеба в Омске

Известия 14 января в 01:39
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Авто

Обновленная LADA 4x4 появилась на рынке: известны цены и комплектации

Стартовали продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Пресс-служба «АвтоВАЗА» рассказала о стоимости и новом оснащении автомобиля.
Южный Федеральный вчера в 21:37
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер вчера в 06:30
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM 00:15
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.
Известия вчера в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное