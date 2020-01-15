Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Политика Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Кино Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал» Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.

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Происшествия В Петербурге сотрудники банка прогнали грабителей в розовых масках По предварительной информации, четыре злоумышленника в розовых масках и с предметами, похожими на автоматическое огнестрельное оружие, в руках совершили попытку хищения денег.

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