Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Бедность за порог

Российская газета11:56

Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

РБКвчера в 11:53

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Lenta.ruвчера в 04:56

Путин требует обеспечить темпы роста ВВП выше мировых

Национальная служба новостейвчера в 04:59

Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Московский Комсомолецвчера в 04:56

Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

ФАНвчера в 04:53

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ruвчера в 04:50
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Pro Город Сыктывкар вчера в 08:50
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений

Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 12:32
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Старшего сына экс-хоккеиста Соколова обвинили в убийстве матери

Следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын.
News.ru вчера в 09:53
Путешествия

Аэропорт Стамбула запретил фирмам встречать туристов с табличками

Турецкие туристические фирмы возмутились правилами, которые ввела новая управляющая компания стамбульского аэропорта, запретив встречать путешественников с табличками, на которых указаны компании или фамилии приезжающих.
Политика Сегодня 06:15
Политика

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 10:50
Общество

Классным руководителям Липецкой области прибавят зарплату

Вместе с федеральными доплатами управление образования планирует сохранить в том же размере региональные выплаты за классное руководство.
ГТРК Липецк 12:15
Общество

После обещаний Мишустина акции «Яндекса» обновили максимум

На 11:17 мск бумаги компании торговались по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%). Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.
Аргументы недели 10:31
Авто

Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу

Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Московский Комсомолец 14 января в 11:54
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Политика

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:17
Политика

Порошенко заявил, что в послании Путина есть угроза Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что в послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию есть угроза.
Mockva.ru 12:32
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино

В Турции сняли новый исторический сериал

Документальный сериал производился Турции и в Лос-Анджелесе турецкой продюсерской компанией Karga Seven Pictures и STX Entertainment.
Rusturkey.com вчера в 04:23
Политика

Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии

По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
REGNUM 10:15
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Авто

Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России

Как сообщает ToDay News Ufa, во все дилерские центры Kia скоро поступит новый компактный кроссовер Kia Seltos произведенный в России, в Калининграде.
ToDay News Ufa 14 января в 13:07
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
РИА Новости 09:39
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
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