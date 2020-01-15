Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Политика
Правительство России ушло в отставку
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Кино
Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл
Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Происшествия
Двое подростков пропали в Алтайском крае
В Алтайском крае продолжаются поиски двух пропавших подростков.
Наука
Ученые определили место появления современного герпеса
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Здоровье
В Кизляре увеличилось количество отравленных кишечной инфекцией
Количество людей с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 69 человек, 38 из которых дети, сообщают в Минздраве Дагестана.
Политика
Меркель призвала Европу к самостоятельности
По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
Супруги не рассказали о причинах своего решения и не давали никаких комментариев по этому поводу. Но Пелагея впервые прервала молчание.
Футбол
«Ювентус» разгромил «Удинезе» в Кубке Италии благодаря дублю Дибалы
Шоу-бизнес
Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью
Звезда футбола Неймар тайно встречался с русской instagram-моделью Катериной Сафаровой. Об этом рассказало издание The Sun.
Космос
В Бразилии с космодрома Алкантара возобновят коммерческие пуски
Космодром Алкантар, находящийся в бразильском штате Мараньян, возможно, уже в 2022 году возобновит коммерческие запуски космических аппаратов.
Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
Общество
РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»
РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Здоровье
В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди
В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
Наука
Назван способ убить неуязвимых тихоходок
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Киберспорт
Возможно, в PUBG добавят новую карту
Авто
Признак номера
Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, у автовладельца, купившего машину, есть обязанность в течение десяти дней зарегистрировать машину и получить на нее госзнаки.