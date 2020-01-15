Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

РБК11:53

Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Российская газета05:06

Путин требует обеспечить темпы роста ВВП выше мировых

Национальная служба новостей04:59

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Lenta.ru04:56

Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Московский Комсомолец04:56

Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

ФАН04:53

Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ru04:50
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Политика

Правительство России ушло в отставку

RT на русском 08:32
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Дни24 11:32
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Политика

Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
РИА Новости 14:47
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Кино

Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл

Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Kinonews.ru 15:18
Происшествия

Двое подростков пропали в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжаются поиски двух пропавших подростков.
REGNUM 13 января в 02:15
Наука

Ученые определили место появления современного герпеса

Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Москва 24 13 января в 05:34
Политика

Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
РИА Новости 17:39
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета 18:36
Политика

Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ

Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Народные новости 17:51
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета 18:35
Здоровье

В Кизляре увеличилось количество отравленных кишечной инфекцией

Количество людей с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 69 человек, 38 из которых дети, сообщают в Минздраве Дагестана.
Mirmol.ru 04:03
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС 18:32
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

Супруги не рассказали о причинах своего решения и не давали никаких комментариев по этому поводу. Но Пелагея впервые прервала молчание.
Uznayvse.ru 13 января в 09:00
Футбол

«Ювентус» разгромил «Удинезе» в Кубке Италии благодаря дублю Дибалы

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Шоу-бизнес

Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью

Звезда футбола Неймар тайно встречался с русской instagram-моделью Катериной Сафаровой. Об этом рассказало издание The Sun.
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В Бразилии с космодрома Алкантара возобновят коммерческие пуски

Космодром Алкантар, находящийся в бразильском штате Мараньян, возможно, уже в 2022 году возобновит коммерческие запуски космических аппаратов.
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Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет

Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
REGNUM вчера в 05:20
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РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»

РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей.
ФАН вчера в 16:22
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«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета 18:07
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В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди

В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
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Назван способ убить неуязвимых тихоходок

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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
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Возможно, в PUBG добавят новую карту

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Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, у автовладельца, купившего машину, есть обязанность в течение десяти дней зарегистрировать машину и получить на нее госзнаки.
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