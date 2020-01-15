Экономика
Lenta.ruПутин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».
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Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
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Неизвестный открыл стрельбу в мировом суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства
Российское правительство ухолит в отставку. Об этом объявил премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Общество
В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
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Названы номинанты на «Оскар-2020»
Политика
Владимир Путин в Москве оглашает послание к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашение послания к Федеральному собранию.
Музыка
Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
Глава британской пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс считает, что вряд ли кто-то из нынешних музыкантов сможет повторить успех группы Beatles.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Здоровье
На Сахалине модернизируют медицинскую информационную систему
До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений — областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Общество
Российские самолеты отправят на Дальний Восток
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Происшествия
Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы
Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Общество
Владимир Путин огласил Федеральному Собранию ежегодное послание
Важное решение было принято сегодня после послания президента Федеральному Собранию.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.