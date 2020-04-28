Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал авиационный парад в День Победы

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.
Читать в источнике
Комментировать49
Владимир Путин
Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 12:00

Подробнее о событии

Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

РБК12:07

Президент РФ: В День Победы в небе пройдет парад самолетов и вертолетов

Агентство Москва12:23

Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

RT на русском12:09

Путин: 9 Мая состоится авиапарад

Коммерсантъ12:26

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Lenta.ru12:07

Путин рассказал о праздновании 9 мая

Газета.Ru12:35

Путин: все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится

РИА Новости12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
2,6K
Армия и оружие

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами России

Экономика сегодня 07:28
45
Политика

Путин — о борьбе с коронавирусом: Свобода каждого ограничена свободой других

Президент России Владимир Путин считает, что в борьбе с коронавирусной инфекцией актуальной стала формула: "Свобода каждого ограничена свободой других".
Life.ru 12:34
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

RT на русском вчера в 15:57
185
Здоровье

В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
7
Здоровье

Кардиолог предупредил о последствиях пандемии коронавируса

Связанные с COVID-19 стрессы может спровоцировать рост статистики сердечно-сосудистых заболеваний.
News.ru 04:07
43
Общество

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной

РБК 08:51
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
207
Футбол

Президент «ПСЖ» и экс-генсек ФИФА в сентябре предстанут перед судом

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке в сентябре предстанут перед швейцарским судом по делу о коррупции, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 12:34
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
9
Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры

Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
79
Политика

Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
11
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Армия и оружие

Морпехи США высадились на островах саудитов в Персидском заливе

RuNews24.ru 08:46
12
Футбол

Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме

RT на русском вчера в 16:45
Киберспорт

Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»

Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.
CyberSport.ru 12:01
Космос

В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана

Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News 05:24
1
Общество

В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей

Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов.
REGNUM 12:14
17
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
35
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости вчера в 22:03
37
Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов.
РБК вчера в 10:01
100
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
84
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1K
Кино

27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»

Комсомольская правда вчера в 02:57
18
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
15
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
238
Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
212
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
488
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное