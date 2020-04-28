Коронавирус
Lenta.ruПутин пообещал авиационный парад в День Победы
«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.
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Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
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В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
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Связанные с COVID-19 стрессы может спровоцировать рост статистики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
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В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News 05:24
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В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей
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Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12
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Народные новости вчера в 22:03
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки
Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов.
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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда вчера в 02:57
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АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
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На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42