Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

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