Экономика
RT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
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«Регионы, закрывшие свои границы и внедрившие жесткие меры по самоизоляции населения в виде запрета на передвижения и штрафы, в начале апреля подверглись жесткой критике», — начал сегодня онлайн-заседание экспертного штаба клуба «Волга» ведущий дискуссии, глава пиар-агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.
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Одно российское дерби попало в топ-50 мировых дерби
В топ вошло одно российское дерби – между московскими «Спартаком» и «Динамо». Их вражда заняла 41-е место рейтинга.
Metaratings 10:13
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Авто
Появились новые данные о Lada Largus FL
По данным инсайдеров, Lada Largus FL сможет похвастаться трехуровневым подогревом сидений, причем соответствующей световой индикацией дополнят даже кнопки.
Новые автомобили 12:32
Общество
В Хакасии коронавирус подтвердили еще у 11 человек
Коронавирус лабораторно подтвердили еще у 11 жителей Хакасии, таким образом, число зарегистрированных случаев увеличилось в республике до 38.
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75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19
Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 22:08
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«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках
Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
Forbes 12:03
Космос
Астрономы сделали снимки распадающейся на фрагменты кометы ATLAS Y4
Комета ATLAS (C 2019 Y4) разваливается на части. Во всем мире астрономы наблюдают этот процесс распада. Видны даже отдельные фрагменты.
HotGeo 14 апреля в 11:46
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv вчера в 07:43
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В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
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Агент Гурцкая: у «Краснодара» была идея арендовать Икарди
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в летнее трансферное окно «Краснодар» проявлял интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди.
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Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Экономика
Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Культура
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Недвижимость
Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 10:29