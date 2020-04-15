Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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