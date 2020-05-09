Политика

РБКРБКПутин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне широко и торжественно, заявил в обращении к гражданам президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.
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Владимир Путин пообещал отметить 75-летие Победы еще раз – торжественно и достойно

Эхо Москвы03:31

Россия отметит 75-летие Победы широко и достойно, заявил Путин

РИА Новости03:30

Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

РБК03:10

Путин пообещал «широко и достойно» отметить юбилей Победы

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Путин пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии

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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском03:22

Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечаться торжественно, широко и достойно

ТАСС03:09
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RuNews24.ru 05:44
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В Москве прошел воздушный парад Победы

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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
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В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

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