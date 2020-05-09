Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

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