Политика
Телеканал 360°Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ. Москва при этом не намерена первой развертывать такие ракеты.
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Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой
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