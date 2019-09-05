Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ. Москва при этом не намерена первой развертывать такие ракеты.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты

RT на русском05:58

Путин: Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты

ТАСС06:10

Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой

Комсомольская правда05:59

Путин увидел угрозу в американских ракетах в Южной Корее

Газета.Ru06:17

Путин предупредил о начале производства запрещенных ДРСМД ракет Россией

РБК05:57

Путин: РФ произведет запрещенные прежде ракеты в ответ на шаги США

РЕН ТВ05:41

Путин не обсуждал с Абэ заявление Пентагона о размещении ракет в Японии

РИА Новости05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Политика

Путин поддержал строительство транзитного газопровода в Китае

Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о том, что российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о строительстве транзитного газопровода в Китае.
Народные новости 04:37
Космос

Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

РБК 13:35
Общество

Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте

В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
Новые Известия 07:22
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Политика

Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве

Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин.
Ведомости 06:32
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Космос

В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников

В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.
РИА Новости 08:53
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Авто

Кроссовер Alfa Romeo Тonale встанет на конвейер в 2021 году

Прототип нового кроссовера Alfa Romeo Тonale был представлен этой весной в рамках Женевского автосалона.
Tvoe-avto.com 12:30
Технологии

Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы

Организаторы отберут 25 проектов, наиболее интересных для экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК вчера в 04:03
Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

Актуальные Новости 12:50
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс 11:07
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Футбол

Вартапетов поблагодарил «Спартак»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.
Спорт-Экспресс 12:47
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия

Суд отправил активиста Котова в колонию на четыре года

Газета.Ru 13:27
Происшествия

В столовой липецкой школы нашли рис с червями

Информация, которую получило надзорное ведомство, подтвердилась. В рисе, предназначенном для питания школьников, нашли червей.
REGNUM 09:07
Общество

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика

Ермолаев уверен, что Зеленский боится «суровой реальности»

NewInform 11:43
Футбол

Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей

Невские Новости 11:06
Здоровье

Более 100 жителей Подмосковья пострадали от укусов гадюк с начала года

Ugpressa.ru 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное