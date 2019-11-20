Политика
ФАНПутин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ
Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!». Глава государства сообщил, что сейчас проекты для вложения средств ФНБ находятся в стадии проработки.
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Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Футбол
Утвержден состав корзин для жеребьевки Евро-2020
Двадцать команд, прошедших в основной этап Чемпионата Европы по футболу 2020 года (ЧЕ-2020), распределил по четырем корзинам для жеребьевки Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 ноября, сообщается на сайте ассоциации.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под российский климат
"По условиям контракта инвестиции будут вложены в разработку автомобилей бренда Haval и внедрение передовых технологий на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Общество
Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей
Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
Политика
Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев
Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Здоровье
В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер
Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Футбол
Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Экономика
Путин заявил об исторически низкой безработице в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.
Экономика
Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.