Политика

ФАНФАНПутин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ

Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!». Глава государства сообщил, что сейчас проекты для вложения средств ФНБ находятся в стадии проработки.
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