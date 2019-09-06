Политика
РБКПутин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%). Это связывали с активизацией борьбы против фирм-однодневок и введением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Авто
Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Тарантас Ньюс вчера в 14:02
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости вчера в 21:12
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru вчера в 08:14
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
РИА Новости 00:28
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Экономика
На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей
По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
Финмаркет 02:45
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Армия и оружие
В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны
Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибли двое, в том числе школьница
В Тюменской области утром 6 сентября 2019 года на трассе Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, в том числе 15-летняя школьница, и пострадали четверо.
REGNUM 01:21
Футбол
Клаудио Маркизио может перейти в «Монако»
В петербургский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента. В «Зените» Маркизио, по данным СМИ, получал 3 млн евро в год.
АБН вчера в 13:42
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20