Политика

РБКРБКПутин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%). Это связывали с активизацией борьбы против фирм-однодневок и введением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя.
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Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса

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Путин обещал продолжить либерализацию наказания по экономическим статьям

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Путин анонсировал либерализацию экономических статей

Телеканал 360°01:41

Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Газета.Ru вчера в 06:57
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Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
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Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

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