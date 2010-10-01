Экономика

Капитал страныКапитал страныПутин пообещал добиться роста ВВП выше мирового уровня

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Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин назвал необходимые условия для того, чтобы поднять ВВП России выше мирового уровня.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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