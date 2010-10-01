Экономика
Капитал страныПутин пообещал добиться роста ВВП выше мирового уровня
Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин назвал необходимые условия для того, чтобы поднять ВВП России выше мирового уровня.
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Гаджеты
Clevo и XMG представили игровой ноутбук на 12-ядерном процессоре AMD
Политика
Правительство Медведева ушло в отставку
Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Госдума утвердила Мишустина на должность премьера
Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Хоккей
ЦСКА разгромил «Сочи» благодаря дублям Окулова и Слепышева
В составе победителей дубли оформили Константин Окулов и Антон Слепышев, также отличились Сергей Толчинский и Никита Нестеров.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
В Тегеране идентифицировали тела погибших в крушении Boeing украинцев
Украинские эксперты в Тегеране получили ДНК-профили останков всех украинцев, погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины».
Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей, отмечает газета Financial Times.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Общество
Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде
Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Футбол
ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.