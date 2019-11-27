"Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков", - обратился глава государства к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, с которым проводит встречу в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Россия сделает все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков во время проведения в Петербурге игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО

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