Политика
RT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Общество
В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Политика
Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний
Как указывается в статье, у Киева попросту нет денег на такие разработки.
Общество
Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox
Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox, Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес операцию на ноге
Российский певец Дима Билан перенес очередную операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instargam.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Армия и оружие
Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана
Происшествия
В Самаре горит ресторан на площади 800 квадратных метров
В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не смогла отказать в танце Игорю Николаеву
Звезда российской эстрады Алла Пугачева не смогла отказать в танце своему коллеге по сцене Игорю Николаеву.
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Политика
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавшей от СССР культуре
Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ.
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Армия и оружие
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Политика
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
Российское правительство в полном составе подало в отставку.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing
Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подтвердил, что Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing, сообщает агентство Tasnim.