А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70 процентов пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию.

с чего всё началось

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