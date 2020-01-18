Политика
RT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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с чего всё началось
А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70 процентов пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию.РИА Новости08:42
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Общество
Стало известно, когда примут новые правила медосмотра для водителей
В феврале будет принято окончательное решение о новом порядке прохождения медосмотра для водителей.
Политика
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Общество
19-летняя украинка продала девственность за 1,3 млн евро
Уроженка Харькова, проживающая в США продала свою девственность на аукционе за 1,3 млн евро, пишет Росбалт.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Колонна тракторов прошла по Берлину в акции протеста
Протестующие против политики властей ФРГ в области сельского хозяйства фермеры провели колонну сельхозтехники через центр Берлина.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Политика
Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Происшествия
Сибирячка задушила 9-летнюю дочь и выпала из окна
Инцидент произошел утром 16 января. 28-летняя женщина задушила дочь, после чего выбросилась из окна. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Хоккей
Боб Хартли — о Ковальчуке: «Фанаты „Монреаля“ будут рады тому, что за их команду играет такой хоккеист»
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Единоборства
Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246
Серроне и Макгрегор показали одинаковый вес — 170 фунтов. UFC 246 пройдет 19 января и начнется в 6:20 по московскому времени.
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Футбол
Исламхан провел первую тренировку в «Зените»
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Экономика
Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
Общество
Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ
Позднее ряд сотрудников вуза выступил с открытым письмом о политическом нейтралитете, подписавший письмо декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отмечал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской.
Происшествия
В Мексике в грузовике нашли тела десяти убитых музыкантов
Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.