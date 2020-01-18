Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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с чего всё началось

Путин пообещал заткнуть «поганый рот» тем, кто переписывает историю

А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70 процентов пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию.
РИА Новости08:42

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Путин обещает заткнуть «поганый рот» фальсификаторов истории

News.ru08:59

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

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Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

ТК Звезда08:54

Заткнем этот поганый рот: Путин об искажении истории ВОВ

РЕН ТВ08:38
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