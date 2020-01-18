Политика
RT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Биатлон
Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная Франции по биатлону финишировала первой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Общество
Меган Маркл присмотрела дом в Канаде за 21 млн фунтов
При выборе дома в Канаде Меган Маркл решила остановиться на особняке в престижном районе Ванкувера, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров, а стоимость достигает 21 миллиона фунтов, сообщает The Sun.
Шоу-бизнес
Алсу заподозрили в беременности
Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
На Ямале в результате ДТП погибли двое полицейских и мигрант
Здоровье
Названы четыре вкусных продукта, способствующие долголетию
Различные факторы способствуют долголетию человека.
Здоровье
Малышева назвала самый безопасный тип рака
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Политика
Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета
Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Футбол
«Реал» одержал победу над «Севильей»
Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник пошел разбираться с другим участником драки, затем вернулся к лежащему на полу.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.