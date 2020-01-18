Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.

Общество Меган Маркл присмотрела дом в Канаде за 21 млн фунтов При выборе дома в Канаде Меган Маркл решила остановиться на особняке в престижном районе Ванкувера, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров, а стоимость достигает 21 миллиона фунтов, сообщает The Sun.

Шоу-бизнес Алсу заподозрили в беременности Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Футбол «Реал» одержал победу над «Севильей» Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".