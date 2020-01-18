Политика
RT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Политика
Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани
Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) генерала Касема Сулеймани уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Здоровье
В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения
Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании
Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Музыка
Мишустин является автором музыки двух песен Лепса
Источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО), подтвердил информацию о том, что назначенный на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса.
Футбол