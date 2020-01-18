Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Путин в Петербурге: Мы заткнем поганый рот тем, кто хочет принизить подвиг наших отцов

Фонтанка.Ру09:52

Путин пообещал «заткнуть поганый рот» тем, кто переписывает историю Великой Отечественной войны

Телеканал 360°09:31

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

RT на русском08:57

Путин пообещал «заткнуть поганый рот» иностранным «деятелям»

Вести.Ru09:27

Путин пообещал заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю ВОВ

Московский Комсомолец10:13

Путин заявил о способе «заткнуть поганый рот» искажающим правду о Победе

Lenta.ru09:29

Путин заявил о создании центра архивных документов о Второй мировой войне

Известия08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Политика

Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани

Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) генерала Касема Сулеймани уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
News.ru 11:45
Политика

ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Газета.Ru 06:07
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
ТАСС вчера в 13:25
Здоровье

В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения

Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
Красная весна 16 января в 08:31
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor 17:56
Общество

В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Телеканал ОТВ вчера в 11:26
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru вчера в 00:55
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Общество

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек

РИА Новости 13:47
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Футбол

Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса 12:31
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК 17:10
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Уфимские Заметки вчера в 10:04
Авто

«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей

Автоновости дня 05:34
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Музыка

Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

Источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО), подтвердил информацию о том, что назначенный на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса.
VSE42.RU 16 января в 12:00
Футбол

Подольски покинул «Виссел Кобе»

Sport24.ru 08:43
Футбол

Футболиста выгнали из украинского клуба из-за поездки в Петербург

Росбалт 09:55
Футбол

Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»

Sports.ru 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное