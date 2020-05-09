Политика
RT на русскомПутин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».
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Сделаем это достойно, как велит наш долг. Будет и наш главный парад на Красной площади, и наш марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь, против смерти. Мы всегда будем равняться на их сплочённость и стойкость.
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Общество
Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде
Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
Кино
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы.
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Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
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Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Здоровье
ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
Политика
Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности.
RT на русском 04:24
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
ТАСС вчера в 20:26
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 106 человек
В Красноярском крае коронавирус за сутки официально подтвердили у 106 человек.
Городские новости. Красноярск 04:21
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Происшествия
В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы
Столичные правоохранители задержали девятерых участников акции памяти о Великой Отечественной войне, проходившей на Тверской улице, информирует "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 05:21
Общество
10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
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В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
Газета.Ru 03:51
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Blizzard обновила альфа-версию клиента World of Warcraft: Shadowlands — все ездовые единороги стали летающими средствами передвижения.
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Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
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Здоровье
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Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Здоровье
12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими.
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СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Экономика
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Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов рассказал о массовом заболевании футболистов грозненского клуба, передает Sportbox.
Газета.Ru 03:50
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
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Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
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Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
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