Сделаем это достойно, как велит наш долг. Будет и наш главный парад на Красной площади, и наш марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь, против смерти. Мы всегда будем равняться на их сплочённость и стойкость.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 158

Общество В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. 288

Здоровье ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме. 30

Политика Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости". 8

Политика Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности. 1,1K

Общество В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. 252

Происшествия В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы Столичные правоохранители задержали девятерых участников акции памяти о Великой Отечественной войне, проходившей на Тверской улице, информирует "МБХ медиа".

Общество В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 405

Происшествия Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии. 246

Игры В World of Warcraft: Shadowlands единороги научатся летать Blizzard обновила альфа-версию клиента World of Warcraft: Shadowlands — все ездовые единороги стали летающими средствами передвижения.

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 87

Здоровье 12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими. 3