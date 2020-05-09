Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».
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Владимир Путин
Сделаем это достойно, как велит наш долг. Будет и наш главный парад на Красной площади, и наш марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь, против смерти. Мы всегда будем равняться на их сплочённость и стойкость.
— Владимир ПутинГоворит Москва 03:21

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