По словам Путина, все что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. И главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка», но когда ситуация будет полностью безопасна.

Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют

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